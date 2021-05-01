В Рязани возле ТЦ «Европа» автомобиль сбил школьника на велосипеде
В субботу, 1 мая, на парковке ТЦ «Европа» на улице Советской Армии водитель легковушки сбил мальчика на велосипеде. Обстоятельства аварии сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
В субботу, 1 мая, на парковке ТЦ «Европа» на улице Советской Армии водитель легковушки сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Обстоятельства аварии сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 13:55 на улице Советской армии, вблизи дома № 5. 31-летний житель Шацкого района, управляя автомобилем Nissan Almera, по предварительной информации, наехал на 12-летнего велосипедиста.
В результате происшествия подросток получил травмы. Его госпитализировали.