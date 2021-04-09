В Рязани могут соединить перинатальный центр и детскую ОКБ

В пятницу, 9 апреля, на заседании экспертного совета при правительстве Рязанской области прозвучали предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения.

В Рязани могут соединить перинатальный центр и детскую ОКБ. Об этом сообщает телеканал ТКР.

В пятницу, 9 апреля, на заседании экспертного совета при правительстве Рязанской области прозвучали предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения.

В частности, было озвучено предложение по строительству перехода между перинатальным центром и областной детской больницей, а также необходимость покупки аппарата лазерной коагуляции новорожденных и перераспределение детского коечного фонда.