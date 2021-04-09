Для россиян закроют турецкие курорты
С понедельника, 12 апреля, будут запрещены чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию.
Для россиян закроют турецкие курорты. Об этом сообщает
С понедельника, 12 апреля, будут запрещены чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию.
Также возможен вариант введения 14-дневного карантина для граждан, прибывающих из Турции.
Полного запрета всех рейсов не будет.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки.