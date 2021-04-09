Для россиян закроют турецкие курорты

С понедельника, 12 апреля, будут запрещены чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию.

Для россиян закроют турецкие курорты. Об этом сообщает сайт 78.ru.

С понедельника, 12 апреля, будут запрещены чартерные и часть грузопассажирских рейсов в Турцию.

Также возможен вариант введения 14-дневного карантина для граждан, прибывающих из Турции.

Полного запрета всех рейсов не будет.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки.