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Онищенко призвал россиян забыть о поездках в Турцию
В четверг, 9 апреля, в Турции обновился рекорд по приросту заболевших коронавирусом. За сутки там зафиксировали 55 941 случай заражения.

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России. Об этом передает РИА Новости.

В четверг, 9 апреля, в Турции обновился рекорд по приросту заболевших коронавирусом. За сутки там зафиксировали 55 941 случай заражения.

«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», — сказал Онищенко.

Он заявил, что Турция не будет готова к сезону, а здравоохранение в стране не справляется с ситуацией с коронавирусом.

Онищенко также призвал не ехать «за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну». Он призвал забыть про это ради сохранения здоровья.