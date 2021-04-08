Жительница Новомичуринска снимала своего насильника на телефон

Появились подробности изнасилования в Новомичуринске, которое произошло в ночь на 8 марта. Их рассказала сама потерпевшая.

Появились подробности изнасилования в Новомичуринске, которое произошло в ночь на 8 марта. 55-летняя потерпевшая рассказала издательству «Пресса», что ее дом №46д — это бывшее общежитие. По словам женщины, жильцам приходится вызывать полицию из-за наркоманов, драк и хулиганов-подростков.

Вечером 7 марта женщина была у подруги. Ей позвонила старшая дома и предупредила, что в здании «снова бьют стекла». Когда потерпевшая зашла в подъезд, шум слышался с девятого этажа. Чтобы собрать доказательства, она включила камеру на телефоне и поднялась туда. Женщину заметил 23-летний мужчина и бросился за ней.

«Я успела добежать до лифта, но крепкий молодой человек вбежал в него вслед за мной. Приказал отдать телефон, а потом пригрозил остановить лифт. Мы действительно застряли между вторым и третьим этажами, я успела нажать кнопку экстренного вызова», — рассказала жительница Новомичуринска.

Оказавшись дома, она позвонила в полицию. Молодого человека задержали, в отношении него возбудили угловное дело по части 1 статьи 131 УК (изнасилование).