Рязанку изнасиловали в лифте
По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый в пьяном состоянии в лифте многоэтажки изнасиловал местную жительницу. В этот дом он пришел в гости к знакомым.
В Пронском районе женщину изнасиловали в лифте. Об этом сообщила
По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый в пьяном состоянии в лифте многоэтажки изнасиловал местную жительницу. В этот дом он пришел в гости к знакомым.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).
Назначена экспертиза по делу. Расследование уголовного дела продолжается.