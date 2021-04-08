В сасовской столовой нарушали сроки выдачи зарплат

Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «Бистропит» в Сасове. Их показала проверка.

Прокуратура нашла нарушения в работе ООО «Бистропит» в Сасове. Проверка показала, что в трудовых договорах сотрудников не прописаны даты выдачи зарплаты.

Главный бухгалтер организации объяснил, что деньги работникам выдают наличными 15 числа каждого месяца. «Таким образом, в ООО „Бистропит“ нарушается срок выплаты зарплаты, предусмотренный законодательством», — отметили в прокуратуре.

В отношении главного бухгалтера, а также в отношении юрлица вынесли постановление о возбуждении дела по части 6 статьи 5.27 КоАП.