СМИ раскрыли новые ограничения, которые попросили ввести для скопинского маньяка

Ранее Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора. 6 апреля скопинский маньяк не явился в суд, рассмотрение иска отложили на 15 апреля.

СМИ раскрыли, какие новые ограничения полиция попросила ввести для Виктора Мохова. Как рассказали ТАСС в райсуде, скопинскому маньку хотят ограничить в общении в интернете, а также в посещении кафе и баров.

Ранее правоохранители просили запретить Мохову общаться с журналистами.

Напомним, 6 апреля скопинский маньяк не явился в суд, рассмотрение иска отложили на 15 апреля.

Ранее Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора.