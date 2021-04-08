СМИ раскрыли новые ограничения, которые попросили ввести для скопинского маньяка
Ранее Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора. 6 апреля скопинский маньяк не явился в суд, рассмотрение иска отложили на 15 апреля.
СМИ раскрыли, какие новые ограничения полиция попросила ввести для Виктора Мохова. Как рассказали
Ранее правоохранители просили запретить Мохову общаться с журналистами.
Напомним, 6 апреля скопинский маньяк не явился в суд, рассмотрение иска отложили на 15 апреля.
Ранее Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора.