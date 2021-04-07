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В Рязани пропала 83-летняя женщина
С 7 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Рязани пропала 83-летняя Петрова (Бычкова) Вера Алексеевна. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

С 7 апреля ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, черный берет.

С собой была деревянная трость, коричневая гобеленовая сумка в розовый цветок.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.