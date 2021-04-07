В Рязани пропала 83-летняя женщина
С 7 апреля ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Рязани пропала 83-летняя Петрова (Бычкова) Вера Алексеевна. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
С 7 апреля ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, черный берет.
С собой была деревянная трость, коричневая гобеленовая сумка в розовый цветок.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8 (800)700-54-52, 112.