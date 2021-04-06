Жертве скопинского маньяка могут поменять имя

Мартыновой предоставили госзащиту после слов Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак. Рязанка ранее сообщила, что не может сообщить о мерах госзащиты, поскольку это — гостайна.

Бывшей пленнице скопинского маньяка Екатерине Мартыновой могут поменять имя, фамилию, а также за счет бюджета переселить в другое место и дать круглосуточную охрану. Об этом передает РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Зацаринский.

Мартыновой предоставили госзащиту после слов Виктора Мохова в интервью Ксении Собчак. Рязанка ранее сообщила, что не может сообщить о мерах госзащиты, поскольку это — гостайна.

«Их могут круглосуточно охранять, они могут переедут за счет бюджета в другое место и могут сменить фамилии и имена, а также прочие установочные данные», — объяснил Зацаринский.

Он добавил, что мера применяется редко в стране, поскольку это затратная для бюджета процедура.

По его словам, чаще всего госзащиту предоставляют в рамках уголовных дел, связанных с организованной преступностью и/или с большими деньгами. Юрист добавил, что в России не предусмотрена мера запрета приближения к жертве.