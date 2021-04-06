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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом женщина вышла из комы
В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. О ее самочувствии рассказал супруг.

Женщина, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, вышла из комы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на ее мужа.

«Хорошо уже становится. Не подумайте, завтра она не пойдет на работу, но положительная динамика. Идет получше и получше. Из комы она вышла», — сообщил мужчина.

Напомним, блогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.

В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. Против Эдварда Била возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото LifeShot