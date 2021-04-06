Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом женщина вышла из комы

В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. О ее самочувствии рассказал супруг.

Женщина, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, вышла из комы. Об этом сообщил телеканал « 360 » со ссылкой на ее мужа.

«Хорошо уже становится. Не подумайте, завтра она не пойдет на работу, но положительная динамика. Идет получше и получше. Из комы она вышла», — сообщил мужчина.

Напомним, блогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.

В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. Против Эдварда Била возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото LifeShot