Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом женщина вышла из комы
В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. О ее самочувствии рассказал супруг.
Женщина, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, вышла из комы. Об этом сообщил телеканал «
«Хорошо уже становится. Не подумайте, завтра она не пойдет на работу, но положительная динамика. Идет получше и получше. Из комы она вышла», — сообщил мужчина.
Напомним, блогер Эдвард Бил устроил в центре Москвы крупное ДТП с участием пяти машин. Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.
В ДТП пострадала 40-летняя сотрудница Госдумы Мария Артемова. Против Эдварда Била возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Фото LifeShot