В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пяти машин

Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. В результате ДТП серьезно пострадала женщина, водитель Volkswagen. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации правоохранительных органов, она является консультантом Госдумы.

В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Об этом пишет ТАСС.

Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.

В результате ДТП серьезно пострадала женщина, водитель Volkswagen. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации правоохранительных органов, она является консультантом Госдумы.

Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. С начала года машину сняли с учета, она ездила по подложным номерам. На ней было совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Прокуратура проведет проверку по факту аварии.