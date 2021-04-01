В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пяти машин
Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. В результате ДТП серьезно пострадала женщина, водитель Volkswagen. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации правоохранительных органов, она является консультантом Госдумы.
В центре Москвы произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Об этом
Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Смоленской площади. Момент столкновения попал на видео.
В результате ДТП серьезно пострадала женщина, водитель Volkswagen. Ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По информации правоохранительных органов, она является консультантом Госдумы.
Причиной аварии стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. За рулем Audi RS6 был блогер Эдвард Бил. С начала года машину сняли с учета, она ездила по подложным номерам. На ней было совершено более 400 нарушений скоростного режима.
Прокуратура проведет проверку по факту аварии.