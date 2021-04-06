На ремонт рязанских дорог дополнительно выделят 50 млн рублей

На ремонт рязанских дорог из областного бюджета выделят 50 млн рублей. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля.
Глава региона потребовал ускорить темпы ремонта.
«Я уже неоднократно поднимал тему плохого состояния автодорог в областном центре. Давал поручения о том, что необходимо этой проблемой срочно заняться и решить ее как можно быстрее, оперативно провести аварийный ямочный ремонт, в первую очередь на самых неблагополучных в этом отношении участках. И, несмотря на то, что ямочный ремонт начался, жалоб от горожан не становится меньше. Люди совершенно справедливо высказывают свое недовольство и справедливо требуют от власти активных и, главное, результативных действий. Ситуация с состоянием дорожного полотна в Рязани действительно сложилась очень непростая. Я бы сказал — удручающая», — сказал губернатор.
Любимов привел в пример несколько участков, на которые рязанцы больше всего жалуются: дорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с улицы Октябрьской на проезд Шабулина, Северная окружная дорога.
«Черный список таких улиц можно продолжать и дальше, — сказал губернатор. — Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчеты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса».
Он добавил, что вопрос находится под вниманием депутатов «Единой России». Они намерены провести рейды и проконтролировать качество проведенных работ.
«Учитывая результаты мониторинга, который провели депутаты-единороссы городской Думы, и обозначенную ими просьбу, я принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку городу Рязани на приведение в порядок автодорог. Для этого, кроме ямочного ремонта, требуется восстановление дорожного покрытия с помощью ремонта картами на участках площадью более 36 тысячи квадратных метров. На эти цели из областного бюджета будет выделено 50 млн рублей», — заявил Любимов.
Губернатор поручил министерству финансов региона «предусмотреть такую возможность и оперативно провести соответствующие мероприятия». Любимов отметил, что темпы ремонта должны быть ускорены не в ущерб качеству. Глава региона поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому держать на постоянном контроле вопрос ремонта городских дорог и оказывать администрации поддержку.
Николай Любимов обратил также внимание городской власти на вопрос уборки улиц Рязани. По словам губернатора, глава администрации Рязани Елена Сорокина объявила весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города, но работы пока проходят неактивно.
«Уборка города на мой взгляд и взгляд горожан ведется вяло. Ее тоже нужно усиливать. Рязань — лицо области, город должен быть чистым», — сказал Николай Любимов, добавив, что правительство региона готово оказывать помощь городу и в этом вопросе.