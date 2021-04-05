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Численность населения Рязанской области снизилась на два процента
Численность населения Рязанской области за 2018-2020 годы снизилась на 2,1 процента. Об этом свидетельствуют данные демографического рейтинга российских регионов, составленного РИА Новости.

Численность населения Рязанской области за 2018-2020 годы снизилась на 2,1 процента. Об этом свидетельствуют данные демографического рейтинга российских регионов, составленного РИА Новости.

Численность населения Рязанской области на 1 января 2021 года составила 1 098 300 человек, естественная убыль за последние три года — 25 600 человек, миграционный прирост — 2 700 человек. Регион занял 57 место в демографическом рейтинге.

Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 16,8 процента. На втором месте — Ингушетия (рост на 5,6 процента), на третьем — Ленинградская область (рост на 4,3 процента). Таким образом, рост отмечен в 21 регионе, в трех субъектах численность населения практически не изменилась, в 44 — пошла на убыль.