Любимов выступил за «заморозку» стоимости проезда в Рязани

. Об этом губернатор написал на своей странице «ВКонтакте» после встречи с зампредом правительства Евгением Беленецким, на которой они обсудили концепцию развития общественного транспорта в областном центре. «В ней [концепции] есть пункт о возможном увеличении тарифов на проезд. Конечно, мы этого допустить не можем — ни в этом году, ни в следующем. Надо улучшать транспортную сеть и облуживание пассажиров за счет других ресурсов», — написал политик.

Николай Любимов выступил за «заморозку» стоимости проезда в Рязани. Об этом губернатор написал на своей странице «ВКонтакте» после встречи с зампредом правительства Евгением Беленецким, на которой они обсудили концепцию развития общественного транспорта в областном центре.

«В ней [концепции] есть пункт о возможном увеличении тарифов на проезд. Конечно, мы этого допустить не можем — ни в этом году, ни в следующем. Надо улучшать транспортную сеть и облуживание пассажиров за счет других ресурсов», — написал политик.

Также Любимов высказался за сохранение частных перевозчиков и муниципального транспорта. «Сохранение троллейбуса как самого эффективного и экологичного вида транспорта и МУП УРТ — наш приоритет», — подчеркнул он.

Ранее инвестиционный банк ВЭБ представил концепцию развития общественного транспорта в Рязани, которая предполагала возможное подорожание проезда.