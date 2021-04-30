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Во Владивостоке многодетная мать зарезала мужа и двух детей
Конфликт произошел в многодетной семье. Третий ребенок остался жив, так как был в детском саду.

Во Владивостоке женщина зарезала мужа и двух детей. Об этом пишет «КП-Владивосток».

В четверг, 29 апреля, в доме на улице Толстого во Владивостоке обнаружили тело 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, в многодетной семье произошел конфликт, в ходе которого женщина зарезала своего мужа и двоих детей. В 2016 году у семьи родились тройняшки, третий ребенок остался жив, так как находился в детском саду.

Как сообщает «КП-Владивосток», женщина пыталась отрезать малышам головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под труп супруга подложила целлофан. Затем женщина вымыла пол в квартире и отправилась в кинотеатр, где ее и задержали.

Когда именно произошло убийство, станет понятно после вскрытия. Женщине назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и психолого-психиатрическая.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Фото «КП-Владивосток».