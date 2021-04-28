Рязанский кожевенный завод стал дипломантом премии правительства России в области качества

Открыл церемонию заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов. Он зачитал приветствие главы Минпромторга Дениса Мантурова, отметившего, что в 2021 году премии исполнилось 25 лет.

В понедельник, 26 апреля, на площадке торгово-промышленной палаты России прошла церемония награждения победителей конкурса на соискание премий правительства России в области качества по итогам 2020 года. Дипломантом премии в этом году стал Рязанский кожевенный завод.

Открыл церемонию заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов. Он зачитал приветствие главы Минпромторга Дениса Мантурова, отметившего, что в 2021 году премии исполнилось 25 лет. Также участников церемонии поприветствовал руководитель Роскачества Максим Протасов. Дипломантов и участников конкурса от лица торгово-промышленной палаты и ее президента Сергея Катырина поздравил вице-президент Максим Фатеев. Также к дипломантам и участникам мероприятия с поздравлениями обратился заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, организатором которого выступило Роскачество (как секретариат Совета по присуждению премий правительства России в области качества) при поддержке торгово-промышленной палаты России. Своим опытом работы поделились лауреаты прошлых лет и дипломанты этого года, в числе которых Игорь Сурин — вице-президент РСКО, председатель Совета директоров АО «Русская кожа».