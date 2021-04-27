Сотрудникам рязанского предприятия выплатили более миллиона после вмешательства прокуратуры

На момент проверки на предприятии не выплатили зарплату 39 работникам за январь-февраль 2021 года. Долг составил более 1,3 млн рублей.

Прокуратура проверила коллективное обращение работников ООО «Пронские карьеры» о нарушении их прав на своевременную оплату труда. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На момент проверки на предприятии не выплатили зарплату 39 работникам за январь-февраль 2021 года. Долг составил более 1,3 млн рублей.

Прокурор внес руководству предприятия представление с требованием устранить нарушения прав работников и направил в суд 39 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате. Заявления рассмотрены и удовлетворены.

Задолженность погасили в полном объеме.