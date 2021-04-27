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Рязанцам предложили привиться от коронавируса в автобусе
Во вторник, 27 апреля, на площади Победы перед Муниципальным культурным центром появился мобильный пункт вакцинации в автобусе с непрозрачными стеклами.

В понедельник, 26 апреля, на площади Победы перед Муниципальным культурным центром появился мобильный пункт вакцинации в автобусе с непрозрачными стеклами. Плакаты сообщают, что здесь можно сделать прививку от COVID-19. Организовала процесс сеть «РЖД-медицина».

По словам рязанцев, уже заходивших в автобус с надписью «Фельдшерско-акушерский пункт», внутри оборудованы настоящие регистратура и процедурный кабинет. Их обещали привить от коронавируса совершенно бесплатно, как в государственных лечебных учреждениях.

«Можно сделать это прямо на месте, а можно — в расположенной через 150 метров, сразу за МКЦ, железнодорожной поликлинике», — рассказали рязанцы.

С января 2021 года «Российские железные дороги» прививают собственных сотрудников — для этого по стране колесили специальные медицинские вагоны. Теперь бесплатная вакцинация в их медицинских пунктах стала доступна и обычным рязанцам.