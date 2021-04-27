\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
Срд, 28
Чтв, 29
10°
ЦБ USD 74.96 0.19 28/04
ЦБ EUR 90.47 0.02 28/04
Нал. USD 74.57 / 75.70 16:26
Нал. EUR 90.05 / 90.78 18:48
Новости
Публикации
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
9 часов назад
786
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
Вчера 11:59
1 942
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
25 апреля 17:10
3 580
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
9 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности
Специалисты электросетевой компании усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К работам готовы приступить 36 бригад, в которых 147 человек и 99 единиц техники.

В филиале «Рязаньэнерго» 27 апреля ввели режим повышенной готовности. Решение приняли из-за предупреждения об усилении ветра до 17 метров в секунду.

Специалисты электросетевой компании усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К работам готовы приступить 36 бригад, в которых 147 человек и 99 единиц техники.

При необходимости энергетики используют для подачи электричества потребителям 57 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1,9 МВт.

Энергетики призвали держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно для жизни.

«Следует обязательно помнить, что нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если же на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе 8 метров. Если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли. Будьте осторожны сами и проконтролируйте поведение на улице своих детей», — отметили в «Рязаньэнерго».

Об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов нужно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.