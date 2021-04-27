Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Специалисты электросетевой компании усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К работам готовы приступить 36 бригад, в которых 147 человек и 99 единиц техники.

В филиале «Рязаньэнерго» 27 апреля ввели режим повышенной готовности. Решение приняли из-за предупреждения об усилении ветра до 17 метров в секунду.

Специалисты электросетевой компании усилили контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К работам готовы приступить 36 бригад, в которых 147 человек и 99 единиц техники.

При необходимости энергетики используют для подачи электричества потребителям 57 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 1,9 МВт.

Энергетики призвали держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно для жизни.

«Следует обязательно помнить, что нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если же на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе 8 метров. Если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли. Будьте осторожны сами и проконтролируйте поведение на улице своих детей», — отметили в «Рязаньэнерго».

Об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов нужно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.