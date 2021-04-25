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В Калужскую область перевезли шесть зубров из Окского заповедника
На территорию Березичского участкового лесничества нацпарка «Угра» в Калужской области 22 апреля прибыли 12 зубров, сообщается на сайте парка. Шесть из них приехали из зубрового питомника Окского государственного природного биосферного заповедника.

На территорию Березичского участкового лесничества нацпарка «Угра» в Калужской области 22 апреля прибыли 12 зубров, сообщается на сайте парка.

Шесть из них приехали из зубрового питомника Окского государственного природного биосферного заповедника. Шесть других поступили из Приокско-Террасного биосферного заповедника. Животных выпустили в вольер для передержки, там они будут находиться около месяца, а затем им предстоит осваивать окрестные леса.

Животных выпускали по очереди: каждого из его индивидуальной специальной транспортировочной клетки. Все они хорошо перенесли транспортировку. Прибывших зубров в дороге сопровождали руководители питомников.

Национальный парк «Угра» с 2014 г. участвует в программе по реинтродукции зубра в России.