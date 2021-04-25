Новость о запрете продажи спиртного на майских праздниках оказалась фейком

В социальных сетях и в некоторых СМИ появились сообщения о том, что с 1 по 10 мая россиянам не будут продавать алкоголь. Издания ссылаются на Роспотребнадзор и пресс-службу УМВД. Информация является фейком.

В социальных сетях и в некоторых СМИ появились сообщения о том, что с 1 по 10 мая россиянам не будут продавать алкоголь. Издания ссылаются на Роспотребнадзор и пресс-службу УМВД.

Однако никаких официальных сообщений об этом нет. Информацию о запрете продажи спиртного во время длинных выходных опубликовало сатирическое агентство « Панорама », известное фейковыми новостями. В своей публикации авторы сослались на Роспотребнадзор, пресс-службу МВД и слова Дмитрия Медведева. При этом на сайте указано, что «все без исключения приведенные материалы являются сатирой и выдумкой».

При этом в некоторых регионах действительно ограничат продажу алкоголя. Например, праздничный «сухой закон» в городах Свердловской области действует не первый год, пишет « Российская газета ». В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском запрет на спиртное оформлен постановлением мэра. Глава Екатеринбурга подписал такой документ еще в ноябре 2004 года. На несколько дней в году, 1 и 9 Мая, в День защиты детей, День молодежи и День города исторический центр города становится запретной для розничной продажи алкоголя зоной. В кафе и прочих заведениях общепита спиртное подают, но для употребления на месте.

В некоторых других регионах тоже существуют подобные постановления, но речь идет не о запрете, а об ограничении торговли алкоголем.