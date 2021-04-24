Из горящего общежития в Шиловском районе эвакуировали 30 человек
Из общежития в поселке Лесном Шиловского района, в котором произошел пожар, эвакуировали 30 человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших нет.
Из общежития в поселке Лесном Шиловского района, в котором произошел пожар, эвакуировали 30 человек, в том числе одного ребенка. Об этом
Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 23 апреля, в 21:00. Загорелась кухня на первом этаже в пятиэтажном кирпичном жилом здании. Огонь повредил кухню по всей площади.
Пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали два автомобиля, работали шесть человек.
Напомним, очевидцы рассказали РЗН. инфо, что здание отключили от света и газа.