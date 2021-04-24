\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 24
Вск, 25
Пнд, 26
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.50 / 76.60 10:08
Нал. EUR 90.00 / 91.00 10:08
Новости
Публикации
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
Вчера 17:51
4
3 019
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 2021 19:45
3 230
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 14:10
3 489
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 12:50
2 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Из горящего общежития в Шиловском районе эвакуировали 30 человек
Из общежития в поселке Лесном Шиловского района, в котором произошел пожар, эвакуировали 30 человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших нет.

Из общежития в поселке Лесном Шиловского района, в котором произошел пожар, эвакуировали 30 человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 23 апреля, в 21:00. Загорелась кухня на первом этаже в пятиэтажном кирпичном жилом здании. Огонь повредил кухню по всей площади.

Пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали два автомобиля, работали шесть человек.

Напомним, очевидцы рассказали РЗН. инфо, что здание отключили от света и газа.