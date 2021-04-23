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В Шиловском районе загорелось общежитие
На место приехали пожарные и скорая. По информации очевидца, здание отключили от света и газа. Жильцов эвакуировали.

Вечером в пятницу, 23 апреля, в поселке Лесной Шиловского района загорелась комната на первом этаже общежития. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

На место приехали пожарные и скорая. По информации очевидца, здание отключили от света и газа.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что никто не пострадал. Жильцы самостоятельно вышли из помещения.