В Шиловском районе загорелось общежитие

На место приехали пожарные и скорая. По информации очевидца, здание отключили от света и газа. Жильцов эвакуировали.

Вечером в пятницу, 23 апреля, в поселке Лесной Шиловского района загорелась комната на первом этаже общежития. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

На место приехали пожарные и скорая. По информации очевидца, здание отключили от света и газа.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что никто не пострадал. Жильцы самостоятельно вышли из помещения.