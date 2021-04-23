Стало известно, куда пропала 11-летняя девочка из Сасова

Стало известно, куда пропала 11-летняя девочка из Сасова, которую искали с 22 апреля. Школьницу нашли спустя сутки в Коломне.

Стало известно, куда пропала 11-летняя девочка из Сасова, которую искали с 22 апреля. Подробности опубликовала «КП-Рязань».

Школьницу нашли спустя сутки в Коломне, к родителям ее доставили полицейские.

«Она вместе с другом накануне уехала в Московскую область автостопом. Чем они там занимались, не знаю», — сообщил источник издания.