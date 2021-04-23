В Рязанской области пропала 11-летняя девочка

Приметы: на вид 11 лет; рост 152 см; волосы русые до плеч; худощавого телосложения. Одежда: розовая куртка с капюшоном, желтая футболка, синие джинсы, черная футболка, носит очки в черной оправе.