\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
Вск, 25
ЦБ USD 76.42 -0.4 23/04
ЦБ EUR 92.04 -0.25 23/04
Нал. USD 74.90 / 76.85 11:30
Нал. EUR 90.22 / 90.85 09:21
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
Вчера 19:45
2 047
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 2021 14:10
2 712
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 2021 12:50
1 974
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
10
9 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области пропала 11-летняя девочка
Приметы: на вид 11 лет; рост 152 см; волосы русые до плеч; худощавого телосложения. Одежда: розовая куртка с капюшоном, желтая футболка, синие джинсы, черная футболка, носит очки в черной оправе.

В Сасове Рязанской области пропала 11-летняя девочка. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

Ксения Валерьевна Сухомудь 2009 года рождения пропала в четверг, 22 апреля.

Приметы: на вид 11 лет; рост 152 см; волосы русые до плеч; худощавого телосложения.

Одежда: розовая куртка с капюшоном, желтая футболка, синие джинсы, черная футболка, носит очки в черной оправе.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили позвонить по номеру: +7 (4912) 51-21-71.