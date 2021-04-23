В Рязанской области пропала 11-летняя девочка
Приметы: на вид 11 лет; рост 152 см; волосы русые до плеч; худощавого телосложения. Одежда: розовая куртка с капюшоном, желтая футболка, синие джинсы, черная футболка, носит очки в черной оправе.
В Сасове Рязанской области пропала 11-летняя девочка. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
Ксения Валерьевна Сухомудь 2009 года рождения пропала в четверг, 22 апреля.
Приметы: на вид 11 лет; рост 152 см; волосы русые до плеч; худощавого телосложения.
Одежда: розовая куртка с капюшоном, желтая футболка, синие джинсы, черная футболка, носит очки в черной оправе.
Всех, кому известно о пропавшей, попросили позвонить по номеру: