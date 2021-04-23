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Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дорожную технику, которая оказалась не нужна
Транжирству чиновников мэрии правоохранительные органы пока не дали оценку. Корреспондент РЗН. инфо выяснил, соответствует ли эта закупка рыночным ценам. Об этом читайте в нашей публикации.

Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные машины для уборки города на сумму 63 157 896 рублей в ноябре 2020 года. Однако на качество расчистки улиц, тротуаров и дворов от снега прошедшей зимой, а также от песка и пыли наступившей весной этот факт никак не повлиял, что подтверждают многочисленные жалобы рязанцев — водителей и пешеходов.

Позже выяснилось, что купленная за огромные деньги и при странных обстоятельствах техника не соответствует задачам, которые стоят перед муниципальным хозяйством. Транжирству чиновников мэрии правоохранительные органы пока не дали оценку.

Корреспондент РЗН. инфо выяснил, соответствует ли это рыночным ценам. Об этом читайте в нашей публикации.