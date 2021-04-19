Пыль в глазах. Фоторепортаж с рязанских улиц

В Рязань вернулась настоящая весна, а вместе с ней — пыль и грязь. Одна из причин, почему город находится в таком состоянии, — использование коммунальными службами песка для борьбы с гололедом в зимнее время. Песок завезли, но очищать от него улицы не торопятся.

В Рязань вернулась настоящая весна, а вместе с ней — пыль и грязь. Одна из причин, почему город находится в таком состоянии, — использование коммунальными службами песка для борьбы с гололедом в зимнее время. Песок завезли, но очищать от него улицы не торопятся.

В распространении грязи помогают водители автомобилей, которые паркуются на зеленой зоне, а потом вывозят землю на проезжую часть. Получается у них успешно. Отсутствие весенних ливней тоже усугубило ситуацию.

С начала месяца прошло несколько общегородских субботников. Мэрия отчиталась об уборке мусора, сухих веток и опавшей листвы с зеленых зон, парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог. Видимо, грязь и песок решили обойти стороной.

Впрочем, власти заверяют, что до конца апреля город все же будет очищен. Однако опыт прошлых лет ярко демонстрирует то, что дышать пылью рязанцам придется как минимум до наступления лета. Стоит отметить, что в прошлом году редакции удалось запечатлеть песчаные улицы и в июле.

Корреспондент РЗН. инфо побывал на улице Соборной, Лыбедском бульваре, площади Ленина, дошел до остановки «Дом Художника», Первомайского проспекта, Автовокзала и остановки «Дом Книги». Результаты смотрите в нашей подборке.