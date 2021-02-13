Жители жалуются на снежные завалы во всех районах Рязани

Жители жалуются на снежные завалы во всех районах Рязани в субботу, 13 февраля. Люди присылают фотографии «снежного коллапса» в редакцию РЗН. инфо и размещают информацию в социальных сетях.

Жители жалуются на снежные завалы во всех районах Рязани в субботу, 13 февраля. Люди присылают фотографии «снежного коллапса» в редакцию РЗН. инфо и размещают информацию в социальных сетях.

«Добрый день! Весь город завален. Ладно дворы, но и дороги. Волнует конкретно улица Дачная! Дорога не чистилась ни разу! Колея огромная, повернуть почти нереально. Если вчера еще кое-как две машины разъезжались, то сегодня нет. Невозможно выехать отсюда», — написала жительница Приокского района.

«На улице Бирюзова, у дома 3а, за все время зимы единожды чистили дорогу. Сформировалась колея, где постоянно застревают машины. Даже за последние три дня снегопада мы не видели ни одной машины спецтехники. Дойти до остановки — это квест, который не всем по силам», — пожаловался житель Канищева.

«От Бирюзова, 31 до „Магнита“ люди не могут пройти, снега по колено, полный беспредел творится!» — сообщают местные жители.

«В Песочне дороги чистят только в зоне ответственности ЖЭУ, в мелких ТСЖ и УК пока все плохо. Как и с внутрирайонными дорогами, которые многие машины уже не могут преодолеть… Дороги, где ходит общественный транспорт, почистили просто: смели снег к обочинам, заодно завалив выезды со дворов», — пишут о микрорайоне Дашково-Песочня.

В Недостоево на проезжей части из двух широких полос фактически осталась одна.

«Благодарим за сигнал. Мы передали информацию по микрорайону Недостоево в работу, уборка также будет проведена в ближайшее время», — прокомментировали в мэрии.

Сотрудники добавили, что сейчас усилия всех городских служб сосредоточены на уборке и вывозе снега. Продолжается ликвидация последствий снегопада во всех районах.