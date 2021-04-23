Россия возобновит полеты в Египет
Авиасообщение возобновится с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Представитель египетского лидера Бассам Рады отметил, что страны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.
Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Об этом передает
Авиасообщение возобновится с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.
Представитель египетского лидера Бассам Рады отметил, что страны ы успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.
Напомним, авиасообщение приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.