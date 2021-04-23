\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 23
16°
Сбт, 24
Вск, 25
ЦБ USD 75.09 -1.33 24/04
ЦБ EUR 90.47 -1.57 24/04
Нал. USD 74.53 / 75.30 17:02
Нал. EUR 90.04 / 90.55 17:02
Новости
Публикации
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
Вчера 19:45
2 405
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
21 апреля 14:10
2 908
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
21 апреля 12:50
2 164
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 17:28
11
9 367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Дни между майскими праздниками будут нерабочими
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

Попова объяснила, что россиянам придется ездить на общественном транспорте, выезжать за пределы мест жительства и возвращаться на работу.

Специалист добавила, что из-за такого перемещения в пространстве могут возникнуть риски.

Она предложила сделать выходные непрерывными.

«Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал в ответ Путин.

Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.