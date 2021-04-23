Дни между майскими праздниками будут нерабочими

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздники непрерывными из-за коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

Попова объяснила, что россиянам придется ездить на общественном транспорте, выезжать за пределы мест жительства и возвращаться на работу.

Специалист добавила, что из-за такого перемещения в пространстве могут возникнуть риски.

Она предложила сделать выходные непрерывными.

«Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал в ответ Путин.

Россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.