Рязанка выиграла чемпионат мира по полиатлону в дисциплине четырехборье среди юниоров

Чемпионат проходил в Могилеве с 15 по 18 апреля 2021 года.

C 15 по 18 апреля 2021 года в Могилеве (Республика Беларусь) прошел чемпионат мира среди юниоров по полиатлону в дисциплине четырехборье rsh-sfs-er (четырехборье с бегом).

Соревнования проходили на базе Белорусско-Российского университета, спортивных комплексов «Олимпиец» и «Дом спорта». Открыли соревнования проректор по воспитательной работе Белорусско-Российского университета Андрей Казанский, член президиума международной ассоциации полиатлона Александр Клочков и главный судья соревнований, доцент кафедры физического воспитания и спорта Вера Писаренко.

85 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, спринте на 60 метров, забегах на выносливость на 1000 метров и плавании на 100 метров.

Рязань на соревнованиях представили Ольга Ананьина и Софья Трубина, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса. Тренирует спортсменок Илья Мартынов.

Ананьина Ольга стала победителем чемпионата мира, выполнила норматив мастера спорта России международного класса набрав в сумме 382 очка. Трубина Софья заняла 3 место в первенстве мира среди юниорок 18-20 лет.