Летом в Рязанской области откроется четыре детских лагеря
Мэрия предусматривается меры антитеррористической безопасности оздоровительных организаций. Загородные детские лагеря оснащены камерами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации и звуковыми маяками о местонахождении главного входа.
Летом в Рязанской области откроется четыре детских лагеря. Об этом стало известно на заседании городской антитеррористической комиссии 22 апреля.
Так, детей примут «Радуга», «Смена», «Сказка» и санаторий «Прометей».
Мэрия предусматривается меры антитеррористической безопасности оздоровительных организаций. Загородные детские лагеря оснащены камерами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации и звуковыми маяками о местонахождении главного входа.
Напомним, первые смены начнутся с 1 июня.