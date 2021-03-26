Рязанские детские лагеря откроются 1 июня
С 1 июня в Рязанской области откроются детские лагеря. Об этом сообщил зампред регионального правительства Роман Петряев.
С 1 июня в Рязанской области откроются детские лагеря. Об этом сообщил зампред регионального правительства Роман Петряев.
По его словам, дети смогут отдохнуть в оздоровительных учреждениях области, а при улучшении эпидемиологической обстановки и на Черноморском побережье.
Петряев также напомнил, что в прошлом сезоне пандемия усложнила работу лагерей. Для их поддержки региональное правительство дополнительно выделило из резервного фонда 34 млн рублей.