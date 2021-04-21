Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии

За уклонение от прохождения воинской службы молодой человек заплатит 50 тысяч рублей.

Рязанец заплатит штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

20-летний рязанец, закончив обучение в колледже, несколько месяцев уклонялся от явки в военкомат. Свои действия он объяснил тем, что считает нецелесообразным тратить время на службу в армии.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

В следкоме напомнили, что назначение уголовного наказания не освобождает гражданина от исполнения воинской обязанности, а судимость за уклонение от прохождения военной службы может существенно отразиться на будущей карьере.