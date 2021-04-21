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Малый и средний бизнес Рязани за 2020 год потерял тысячу предприятий
В основном на этот показатель повлияла ситуация коронавирусной инфекции.

Порядка тысячи рязанских предприятий малого и среднего бизнеса были ликвидированы в 2020 году. Об этом стало известно в среду, 21 апреля, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы.

«В основном на этот показатель повлияла ситуация коронавирусной инфекции, которая существенно отразилась на малом и среднем бизнесе по отраслям, занятым в сервисном обслуживании, это организация общественного питания, услуги для населения», — сообщила начальник управления экономики и цифрового развития Ирина Гончарова.

По словам Гончаровой, на 1 января 2021 года в области зарегистрировано 25,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, из них 43% занято в сфере торговли, 15% в строительстве, 8% в оказании транспортных услуг, 7,5% в производстве, 28% в прочих видах деятельности. Оборот розничной торговли остался на уровне 2019 года и составил 137 миллиардов рублей, оборот общественного питания уменьшился 0,2% и составил 5,3 миллиарда рублей.

За 2020 год налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 356,5 миллионов рублей, что ниже на 11,2% поступлений 2019 года.

«Падение объясняется несколькими факторами: отсрочка уплаты платежей малым и средним предпринимательством, переход бизнеса с ЕНВД на другие налоговые режимы», — подчеркнула Гончарова.