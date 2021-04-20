В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса

Для тестирования нужна капля крови. Результат определяют через 15 минут, его достоверность — 96%.

В России зарегистрировали первый экспресс-тест на антитела для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Сделали это резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир», передает РБК.

Для тестирования нужна капля крови. Результат определяют через 15 минут, его достоверность — 96%.

«Реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплект с экспресс-тестом входят: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца.

«Тест полезен как перед вакцинацией, так и после нее для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа», — подчеркнули в «Сколково».