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Рязанский депутат Шерин заключил мировое соглашение с кредиторами в суде
Общая сумма долга Александра Шерина перед четырьмя кредиторами — 15 211 540 рублей.

Рязанский депутат Госдумы Александр Шерин и его кредиторы в ходе судебного заседания 16 апреля 2021 года пришли к компромиссу и заключили мировое соглашение. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте областного арбитражного суда в понедельник, 19 апреля.

«Суд с учетом конкретных фактических обстоятельств дела пришел к выводу о том, что представленное на утверждение мировое соглашение является наиболее разумным компромиссом между интересами должника и его кредиторами. Заслушав представителей должника и конкурсных кредиторов, проанализировав представленные документальные доказательства, арбитражный суд считает представленное мировое соглашение подлежащим утверждению. Оснований для отказа в утверждении мирового соглашения судом не установлено», — говорится в судебном акте.

Общая сумма долга Александра Шерина перед четырьмя кредиторами — 15 211 540 рублей. По условиям соглашения депутат обязан полностью погасить ее в течение пяти лет. Выплаты должны производиться ежемесячно равными долями, при этом сначала погашается сумма основного долга, а затем проценты. Таким образом, запланировано 57 платежей по 254 123 рублей и три платежа по 242 173 рублей.

Отмечается, что на момент утверждения мирового соглашения депутат уже начал отдавать долги всем своим кредиторам. По данным арбитражного суда, основной источник погашения задолженности — заработная плата Шерина.

Добавим, решение о заключении соглашения было принято большинством голосов. Постепенное возвращение долга поддержали Гарантийный Фонд Рязанской области и ПАО «Пробизнесбанк». Кредитор Александр Репников, обладающий 28 процентами голосов, выступил против. Он объяснил свою позицию тем, что Шерин имеет алиментные обязательства по содержанию несовершеннолетних детей, что может повлиять на погашение задолженности.

Также Репников указал на наличие у должника и его супруги достаточного дохода и имущества, в частности сельскохозяйственной фермы, чтобы удовлетворить требования кредиторов в более короткий срок. Однако суд посчитал, что эти доводы не являются основанием для отказа в утверждении мирового соглашения.

Если Шерин в дальнейшем нарушит условия соглашения, кредиторы будут вправе обратиться в суд с ходатайством о его расторжении.

Напомним, на судебном заседании 23 марта защитница кредитора Александра Репникова, представила перечень новых долгов Шерина, о которых он не заявлял. Однако суд не принял эту информацию к рассмотрению в рамках дела о банкротстве депутата.