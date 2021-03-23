В суде рассказали о новых миллионных долгах рязанского депутата Шерина

У рязанского депутата Госдумы Александра Шерина имеются долги по кредитам, которые не были заявлены ранее. Об этом стало известно во вторник, 23 марта, на очередном заседании Арбитражного суда.

У рязанского депутата Госдумы Александра Шерина имеются долги по кредитам, которые не были заявлены ранее. Об этом стало известно во вторник, 23 марта, на очередном заседании Арбитражного суда.

Армида Оганова, защитница кредитора Александра Репникова, представила перечень новых долгов Шерина, о которых он не заявлял. Она сообщила, что в конце 2020 года были возбуждены дела по задолженностям в 10 миллионов рублей и 596 тысяч 199 рублей.

«Данные исполнительные производства не окончены, они, я так понимаю, свежие, и мы хотели бы услышать позицию должника о существующих исполнительных производствах, которые возбуждены по каким-то новым кредитным договорам», — заявила Оганова.

Александр Душка, представитель еще одного кредитора — Пробизнесбанка, высказал позицию по поводу ранее незаявленных долгов. «Пусть каждый сам свои интересы защищает. Эти кредиторы пока не являются участниками процесса, поэтому влиять на мировое соглашение не должны. Должник берет на себя определенные обязательства и отвечает за их исполнение. Что касается его иных каких-то отношений, то это исключительно его проблема», — прокомментировал Душка. Пробизнесбанк, в отличие от Александра Репникова, согласился на заключение мирового соглашения.

Также Армида Оганова попросила направить судебный запрос в налоговую, чтобы получить сведения о размере доходов от фермерского хозяйства супруги должника Виктории Шериной. По мнению защитницы кредитора Александра Репникова, наличие у семьи ликвидного имущества дает возможность Шерину расплатиться с долгами за более короткий срок, нежели предполагает мировое соглашение.

«Суду были представлены доказательства того, что Шерина получает доход от реализации продукции под торговой маркой „Рязанский гусь“. Поскольку Шерина Виктория Анатольевна является супругой должника, он имеет право на половину ее дохода. Это имеет существенное значение при доказательстве экономической обоснованности мирового соглашения. Наличие у супруги должника ликвидного ценного имущества, сельскохозяйственной фермы и торговой точки, где производится реализация продукции, предполагает возможность удовлетворить требования кредиторов за гораздо более короткий срок», — подчеркнула Армида Оганова.

Стороны в очередной раз не смогли договориться о заключении мирового соглашения. Суд предложил Виктории Шериной представить сведения о размере дохода от предпринимательской деятельности за 2020 год и два месяца 2021 года. Следующее заседание назначили на 12 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Александр Шерин должен четырем кредиторам более 15 млн рублей.