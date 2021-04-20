Рязанка насиловала девочку с помощью собак

Сексуальные надругательства с использованием самцов собак снимали на видео и выкладывали в интернет.

Рязанка с подельницей насиловала девочку с помощью собак. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С июня по август 2018 года в Туле на одной из съемных квартир две женщины издевались над 11-летней девочкой, уроженкой одной из среднеазиатских республик. Сексуальные надругательства с использованием самцов собак злоумышленницы снимали на видео и выкладывали в интернет.

Следком возбудил уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения 47-летний жительницы Ряжска. По предварительным данным, она проживала на окраине города в районе Успенского кладбища.

Также сообщается, что ее 27-летняя подельница уже отбывает наказание за другое преступление.