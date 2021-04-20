Любимов отреагировал на жалобы рязанцев из-за записи к врачу

Губернатор поднял вопрос на заседании правительства во вторник, 20 апреля.

Николай Любимов отреагировал на жалобы рязанцев из-за записи к врачу. Губернатор поднял вопрос на заседании правительства во вторник, 20 апреля.

«Мне поступает много жалоб на электронный сервис Госуслуги, через который можно записаться к врачу. Талонов практически не бывает, записаться невозможно… Рязанцы хотят понять вместе со мной, почему так происходит», — заявил глава региона.

Любимов поручил минздраву и минцифры разобраться с этой ситуацией. «Нужно, чтобы электронные сервисы корректно работали, без сбоев», — заключил политик.