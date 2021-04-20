Чиновники опровергли информацию об открытии полигона радиоактивных отходов в Рыбном

В администрации сообщили, что полигон предназначен для переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов только от Рязанской области.

В администрации Рыбновского района опровергли информацию об открытии полигона радиоактивных отходов. Такие сообщения появились в соцсетях во вторник, 20 апреля.

«Возведенный полигон предназначен для переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, — сообщил глава администрации района Андрей Горелов. — Складирование радиоактивных отходов на полигоне запрещено и не производится».

Глава администрации также сообщил, что отходы на переработку принимают только от организаций из Рязанской области.

«Размещение отходов производится в строгом соответствии с лицензией, — заявил он. — В обязательном порядке осуществляется экологический контроль. Регулярно производится выемка проб воды на анализ из скважин и грунтовых вод. Загрязнения почв и атмосферного воздуха не отмечено».