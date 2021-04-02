Глава регионального Следственного комитета провел личный прием граждан Московского района

В пятницу, 2 апреля, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимир Никешкин провел личный прием граждан. Большинство обращений, прозвучавших на встрече, касалось проблем, актуальных для жителей Московского района.

В пятницу, 2 апреля, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимир Никешкин провел личный прием граждан. Большинство обращений, прозвучавших на встрече, касалось проблем, актуальных для жителей Московского района. По этой причине общение с горожанами происходило на территории Рязанского кожевенного завода. Наряду с заявителями на прием были приглашены депутат областной думы Александр Жукаев и депутат городской думы Галина Трушина.

Рязанцы рассказали Владимиру Никешкину об ухудшении экологической ситуации в Недостоево из-за вредных выбросов в атмосферу, которые регулярно производит предприятие «Эко-Сервис МВ», расположенное на территории Северо-западного промышленного узла Рязани. Люди, проживающие в микрорайоне, жалуются на плотный белый дым и едкий запах, из-за которого жители все чаще стали обращаться к врачам с заболеваниями органов дыхания.

Руководитель Следственного комитета выразил готовность использовать все возможности таких ведомств, как природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и администрация Рязани. Письменные заявления граждан будут направлены в адрес губернатора Рязанской области для окончательного решения данного вопроса.

На приеме граждане подняли вопрос о недостатках, выявленных в процессе эксплуатации школы искусств в Недостоево. Объект сдали в 2019 году. Позже оказалось, что в здании течет крыша, не работает ливневая канализация и система вентиляции, а сцены в концертных залах сделаны со множеством конструктивных дефектов, которые угрожают жизни и здоровью детей. Однако ИП Ежов — генеральный подрядчик, работавший на объекте, до сих пор не устранил выявленные недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Владимир Никешкин дал поручение подчиненным о незамедлительной организации доследственных проверок по данным фактам, при наличии веских оснований в отношении генподрядчика будет возбуждено уголовное дело.

Несколько жителей Московского района обратились к главе регионального Следственного комитета с призывом предотвратить уничтожение дубовой рощи близ Свято-Троицкого монастыря, которая может быть вырублена для строительства коммерческой недвижимости. В результате вопрос о сохранении рощи и недопущении застройки заповедной территории торгово-развлекательными центрами будет взят под личный контроль Владимира Никешкина.

На встрече жителями были подняты также вопросы о травмировании в результате несвоевременной очистки кровель зданий и конструкций от снега и наледи в зимний период, высоких тарифов в областном центре в сфере ЖКХ, привлечении средств массовой информации к ответственности за распространение недостоверных сведений.