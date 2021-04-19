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Москвича арестовали за изнасилование рязанки 17-летней давности
44-летнего москвича, который в 2004 году попытался изнасиловать 13-летнюю жительницу Путятинского района и изнасиловал ее 19-летнюю подругу, арестовали. Об этом сообщил сайт областного СУ СКР.

44-летнего москвича, который в 2004 году попытался изнасиловать 13-летнюю жительницу Путятинского района и изнасиловал ее 19-летнюю подругу, арестовали. Об этом сообщил сайт областного СУ СКР.

Инцидент произошел в селе Песочня в ночь с 9 на 10 апреля. Мужчина познакомился с девочками в компании и предложил подвезти их домой. По пути он напал на младшую, а затем на заступившуюся за нее старшую девушку.

С июня 2004 года москвич был в федеральном розыске, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 3 статьи 131, части 1 статьи 131, части 1 статьи 111 УК.

Мужчину задержали в апреле 2021 года, его арестовали. Расследование продолжается.