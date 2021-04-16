Найден рязанец, изнасиловавший и избивший девушку семнадцать лет назад

Обвиняемый изнасиловал 19-летнюю девушку, ударил ее обухом топора и скрылся с места преступления. Заочно ему предъявили обвинения в преступлениях по части 1 статьи 131, пункту «в» части 3 статьи 131, части 1 статьи 111 УК РФ. В июне 2004 года его объявили в федеральный розыск.

Следователи нашли 44-летнего мужчину, обвиняемого в преступлениях против половой свободы двух девушек, а также причинении одной из них тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь с 9 на 10 апреля 2004 года обвиняемый предложил подвезти до дома двух девушек 19 и 13 лет, с которыми познакомился в компании общих знакомых. Злоумышленник свернул с дороги в поле на окраине села Песочня Путятинского района, где попытался изнасиловать младшую из пассажирок. Девочка вырвалась, старшая подруга вступилась за нее и отвлекла на себя внимание мужчины. После этого обвиняемый изнасиловал 19-летнюю девушку, ударил ее обухом топора и скрылся с места преступления. Заочно ему предъявили обвинения в преступлениях по части 1 статьи 131, пункту «в» части 3 статьи 131, части 1 статьи 111 УК РФ. В июне 2004 года его объявили в федеральный розыск.

Обвиняемого нашли в Санкт-Петербурге. Его доставят в Шиловский межрайонный следственный отдел для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.