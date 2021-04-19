Любимов раскритиковал состояние дороги на улице Промышленной

Губернатор Николай Любимов опубликовал видео с улицы Промышленной. Глава региона раскритиковал состояние дороги.

Губернатор Николай Любимов опубликовал видео с улицы Промышленной. Глава региона раскритиковал состояние дороги.

«Проехал по улице Промышленной, которая соединяет Недостоево с городом. Дорога в ужасном состоянии», — написал Любимов.

Он отметил на видео мэра Рязани Елену Сорокину и попросил «незамедлительно принять меры по исправлению ситуации».