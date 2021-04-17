Под Рязанью произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла
Под Рязанью в субботу, 17 апреля, произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.
Под Рязанью в субботу, 17 апреля, произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.
Авария произошла вечером на Солотчинском шоссе, при повороте к населенным пунктам Поляны и Варские. По словам очевидцев, в ДТП попали «Яндекс-такси», внедорожник и мотоцикл.
Информации о пострадавших нет.
Выясняются официальные подробности случившегося.