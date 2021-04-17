Под Рязанью произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла

Под Рязанью в субботу, 17 апреля, произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.

Под Рязанью в субботу, 17 апреля, произошло ДТП с участием такси, внедорожника и мотоцикла. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы.

Авария произошла вечером на Солотчинском шоссе, при повороте к населенным пунктам Поляны и Варские. По словам очевидцев, в ДТП попали «Яндекс-такси», внедорожник и мотоцикл.

Информации о пострадавших нет.

Выясняются официальные подробности случившегося.