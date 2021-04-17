Под Рязанью сотрудники МЧС спасли группу из 27 сапсерферов

Под Рязанью сотрудники МЧС спасли группу из 27 сапсерферов. Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, в 16:33, сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

Под Рязанью сотрудники МЧС спасли группу из 27 сапсерферов. Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, в 16:33, сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.

В оперативно-диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о том, что в районе Шумаши на разливе Оки проходит сплав на сапсерфинге большой группы людей.

Из-за усиления ветра группу людей начало сносить вниз по течению реки. По словам одной из спасенных девушек, которая участвовала в сплаве, путь до Рыбацкой деревни был легким и погода была безветренной, они очень быстро достигли берега, но на обратном пути сильный ветер начал относить их от курса.

«Мы старались грести изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут просто находимся на одном месте. Стало ясно, что сами выбраться мы не сможем. Мы причалили к небольшому кусту на воде и стали ждать помощи», — отметила девушка.

В 16:45 к месту происшествия была направлена Центральная спасательная станция на воде города Рязани. В спасательной операции принимали участие пять человек личного состава и три единицы техники, в том числе два плавательных средства. Поисково-спасательная операция осложнилась тем, что людей разбросало на большой дистанции друг от друга, также мешали плохие погодные условия.

В итоге все 27 человек были спасены и доставлены на берег, в ходе спасательной операции пострадавших нет.