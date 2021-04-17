В Скопинском районе произошло смертельное ДТП
Недалеко от Скопина в субботу, 17 апреля, около 5:00, произошла смертельная авария. ДТП случилось на федеральной трассе Р-22. Столкнулись фура и Toyota.
Недалеко от Скопина в субботу, 17 апреля, около 5:00, произошла смертельная авария. Об этом сообщает
ДТП случилось на федеральной трассе Р-22. Столкнулись фура и Toyota. В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб, оба водителя и еще один пассажир получили травмы.
Выясняются причины и виновники аварии.
В полиции рассказали подробности ДТП.