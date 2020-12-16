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На отлов бездомных животных в Рязанской области выделят деньги из регионального бюджета
Теперь муниципалитеты смогут самостоятельно регулировать отлов бездомных животных, их транспортировку и передачу в приюты. Также муниципалитеты смогут использовать выделенные деньги на содержание животных в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск новых хозяев для животных. Животные, не проявляющие агрессии, будут возвращены на прежние места обитания после проведения специальных мероприятий.

На отлов и содержание бездомных животных на территории Рязанской области выделят деньги из регионального бюджета. Соответствующий закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» приняли во втором чтении в среду, 16 декабря, на заседании областной думы. Законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Теперь муниципалитеты смогут самостоятельно регулировать отлов бездомных животных, их транспортировку и передачу в приюты. Также муниципалитеты смогут использовать выделенные деньги на содержание животных в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск новых хозяев для животных. Животные, не проявляющие агрессии, будут возвращены на прежние места обитания после проведения специальных мероприятий.

На эти цели в 2021 году местные бюджеты получат более 23 миллионов рублей. Финансирование мероприятий будет происходить за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период.